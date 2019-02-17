تجديد حبس رئيس حى مصر القديمة بتهمة الرشوة 45 يوما

كتب على عبد الرحمن

قرر رئيس محكمة مستأنف باب الشعرية، منذ قليل، تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة، ومتهم آخر، وسيط، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بتلقى رشوة مقدرها 2 مليون.

وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على رئيس حى مصر القديمة وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

وتبين أن مبلغ الرشوة من أحد مقاولى الهدم المتعاملين مع الحى، وذلك مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.

وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات جددها قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة.