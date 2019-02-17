video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 07:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بيت الزكاة والصدقات يفتتح أول وحدة صحية يقوم بإنشائها وتجهيزها

الأحد، 17 فبراير 2019 07:00 ص
بيت الزكاة والصدقات يفتتح أول وحدة صحية يقوم بإنشائها وتجهيزها افتتاح أول وحدة صحية يقوم بإنشائها وتجهيزها
كتب لؤى على
إضافة تعليق
تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، افتتح د.صفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، ود.مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، بدولة البحرين، واللواء هشام عبدالغني، محافظ البحيرة، اليوم السبت، الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية، التي قام بيت الزكاة والصدقات بإنشائها وتجهيزها، بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية بالبحرين، وذلك بحضور عدد من قيادات الأزهر ووزارة الصحة ومحافظة البحيرة.
 
وأوضح د.صفوت النحاس أن الوحدة الصحية بقرية "بلقطر الشرقية" تعد أول مشروع من نوعه لبيت الزكاة والصدقات المصري، حيث قام بالبناء والتجهيز بتكلفة تجاوزت خمسة ملايين جنيه، بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية بالبحرين، مشيدًا بهذا التعاون الذي يعد نموذجًا للتعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، موضحًا أن الوحدة الصحية الجديدة تخدم 28 قرية.
 
ومن جانبه نقل د.مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية تحيات مملكة البحرين للحضور، شاكرًا للشعب المصري قبول هديتهم المتمثلة في مشاركة المؤسسة في تشييد وتجهيز الوحدة الصحية، مشيدًا ببيت الزكاة والصدقات المصري الذي يمثل الطريق الآمن لتوصيل أموال الزكاة لمستحقيها.
 
وفي ذات السياق قدم اللواء هشام عبد الغني، محافظ البحيرة، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر ولبيت الزكاة والصدقات المصري على دورهم الإنساني والاجتماعي لخدمة المصريين، ما يشكل نموذجا لتعاون وتضافر جهود أبناء الشعب المصري، والعمل سويًا في خدمة المواطن والوطن.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة ووزيرة الثقاقة يبحثان تطوير شارع الأزهر وإنشاء متحف لنجيب محفوظ

داعية أزهرى: لا يوجد مانع من الاحتفال بعيد الحب طالما لم يحدث اختلاط

بيت اازكاة

الازهر الشريف

البحرين




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة