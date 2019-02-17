بيت الزكاة والصدقات يفتتح أول وحدة صحية يقوم بإنشائها وتجهيزها

كتب لؤى على

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، افتتح د.صفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، ود.مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، بدولة البحرين، واللواء هشام عبدالغني، محافظ البحيرة، اليوم السبت، الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية، التي قام بيت الزكاة والصدقات بإنشائها وتجهيزها، بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية بالبحرين، وذلك بحضور عدد من قيادات الأزهر ووزارة الصحة ومحافظة البحيرة.

وأوضح د.صفوت النحاس أن الوحدة الصحية بقرية "بلقطر الشرقية" تعد أول مشروع من نوعه لبيت الزكاة والصدقات المصري، حيث قام بالبناء والتجهيز بتكلفة تجاوزت خمسة ملايين جنيه، بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية بالبحرين، مشيدًا بهذا التعاون الذي يعد نموذجًا للتعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، موضحًا أن الوحدة الصحية الجديدة تخدم 28 قرية.

ومن جانبه نقل د.مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية تحيات مملكة البحرين للحضور، شاكرًا للشعب المصري قبول هديتهم المتمثلة في مشاركة المؤسسة في تشييد وتجهيز الوحدة الصحية، مشيدًا ببيت الزكاة والصدقات المصري الذي يمثل الطريق الآمن لتوصيل أموال الزكاة لمستحقيها.

وفي ذات السياق قدم اللواء هشام عبد الغني، محافظ البحيرة، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر ولبيت الزكاة والصدقات المصري على دورهم الإنساني والاجتماعي لخدمة المصريين، ما يشكل نموذجا لتعاون وتضافر جهود أبناء الشعب المصري، والعمل سويًا في خدمة المواطن والوطن.