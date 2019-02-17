video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 12:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد تحذيرات "الفاو" من تفشى الجراد.. وزير الزراعة: الوضع مستقر

الأحد، 17 فبراير 2019 12:26 م
بعد تحذيرات "الفاو" من تفشى الجراد.. وزير الزراعة: الوضع مستقر مكافحة الجراد - ارشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
أعلنت وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تكثيف عمليات المسح البيئى والاستكشاف للجراد الصحراوى، كإجراء احترازى، للتصدى إلى أى هجوم جراد يؤثر على الإنتاج الزراعى المصرى، ومنع وصول أى تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة، وذلك بعد تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من تفشى الجراد الصحراوى، وانتشاره على جانبى البحر الأحمر، متجها إلى السعودية ومصر.
 
قال الدكتور عز الدين  أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك متابعة  مستمرة على الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للجراد الصحراوى، حيث يتم التعامل مع أعداد محدودة فى منطقة أبو رماد، موضحا أنه توجد أسراب فى السودان يتم متابعتها جنوب خط 22 على بعد أكتر من 100 كم من الحدود الجنوبية، مؤكدا أن الوضع  حاليا مستقر بناء على آخر تقاير واردة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والمتابعة الدورية.
 
 كانت  منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قد حذرت أمس من تفشى الجراد الصحراوى، وانتشاره على جانبى البحر الأحمر، متجها إلى السعودية ومصر.
 
وأفاد بيان صادر عن "الفاو" أن "الأمطار الغزيرة والأعاصير أدت إلى زيادة أعداد الجراد الصحراوى فى الآونة الأخيرة، مسببة تفشيا في السودان واريتريا، ينتشر بسرعة على امتداد جانبى البحر الأحمر، ليصل إلى السعودية ومصر".
 
ودعت المنظمة جميع البلدان المتضررة إلى "تعزيز إجراءات اليقظة والسيطرة لاحتواء التفشي المدمر وحماية المحاصيل من أخطر الآفات المهاجرة في العالم".
 
وأوضحت "الفاو" أن "سقوط الأمطار على امتداد السهول الساحلية للبحر الأحمر في اريتريا والسودان تسبب في تكاثر جيلين من الجراد منذ أكتوبر الماضي، مما أدى إلى حدوث زيادة كبيرة في أعداد الجراد وتشكيل أسراب سريعة الحركة".
 
وذكرت "الفاو" أنه "فى المناطق الداخلية من السعودية، تكاثر جيلان من الجراد في منطقة جنوب شرق الربع الخالي بالقرب من الحدود اليمنية - العُمانية، بعد هطول غير معتاد للأمطار الغزيرة نتيجة لإعصاري "مكونو" و"لبان" في عام 2018م على التوالي. ووصل عدد قليل من هذه الأسراب بالفعل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب إيران مع خطر اتساع رقعة انتشارها نحو الحدود الهندية الباكستانية". وأشارت المنظمة إلى أنه تم تنفيذ عمليات رش جوية في السودان والسعودية مدعومة بتدابير سيطرة أرضية في كلا البلدين، وكذلك في اريتريا ومصر، حيث تمت معالجة أكثر من 80 ألف هكتار منذ ديسمبر الماضي.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزراعة: 75% من الأسمدة الشتوية بالجمعيات و7 شركات ملتزمة بالتوريد

"الإصلاح الزراعى": طرح 1300 "بقرة " عشار أوروبى و"عجل" تربية

وزارة الزراعة

الجراد الصحراوى

الحدود المصرية

الفاو

مسح واستكشاف الجراد




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة