بسبب انفصال والديه..طفلان يهربان من أسرتهما لمحطات المترو

كتب محمود عبد الراضي

يبقى التفكك الأسري دوماً السبب الأول في هروب الأطفال من منازل أسرهم، حيث ترك طفلان أقاربهم وتوجهوا لمحطات المترو بسبب مشاكل أسرية، حتى استضافهم رجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لحين التوصل لأسرهم وتسليمهم لهم.

وتلقى قسم شرطة رابع مترو الأنفاق إخطاراً من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة الجيزة لمترو الأنفاق، بالعثور على طفلين، الأول يدعى "حازم سمير عبد الجواد 11 سنة، ومقيم في بنى مزار بالمنيا، والثانى يدعى "زياد رجب سمير "7 سنوات"، ومقيم بذات العنوان دون أسرهم.

وقال الطفل الأول إنه ترك منزل أسرته بسبب إنفصال والديه، وأنه مقيم بمنزل شقيقة والدته ببنى مزار المنيا، فيما أكد الثانى أنه ترك منزل أسرته ومقيم مع شقيقة والده، وتم تقديم الرعاية اللازمة للطفلين، واتخاذ إجراءات النشر ومواصلة الجهود للتوصل لأسرهم.