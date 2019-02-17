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اليوم.. ندوة لترشيد استخدامات المياه بالتعاون بين الرى وهيئة الاستعلامات

الأحد، 17 فبراير 2019 08:00 ص
اليوم.. ندوة لترشيد استخدامات المياه بالتعاون بين الرى وهيئة الاستعلامات محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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ينظم مركز النيل للاعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأحد ندوة لـ"ترشيد استخدامات المياه.. التحديات والفرص" تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بقاعة الدكتور عبد الهادى راضى بالوزارة.

يتحدث فيها الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة عن أهمية ترشيد استخدامات المياه في مختلف الانشطة التنمويه، والإجراءات التى قامت بها أجهزة الوزارة من رفع الوعى بين مختلف فئات المجتمع المدني باهمية الترشيد في ظل تناقص نصيب الفرد من المياه العذبه، وزيادة الطلب علي قطرة المياه .

جدير بالذكر أن مصر تعاني من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب، حيث يتم سد العجز بين المتاح والمستهلك من خلال إعادة اسخدام مياه الصرف الزراعى بحوالى 13.5 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية فى الوادى والدلتا 6.5 مليار متر مكعب، وهو ما جعل الحكومة تتجه إلى التوعية بترشيد استهلاك المياه عن طريق خطة تقودها وزارة الرى، بالتنسيق مع 9 وزارات أبرزها الزراعة والثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف، والمؤسسات الدينية لنشر ثقافة الترشيد بين المواطنيين والحفاظ على كل قطرة مياه من الهدر، وعقد لقاءات جماهيرية ودينية وبرامج تعليمية لغرس هذه الثقافة وربطها بالمفاهيم الدينية والتربوية والوطنية.

 


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