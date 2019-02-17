النيابة تطلب التحريات والتقرير الطبى فى تعدى فنى على طالب بمصنع بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام طالب لفنى، بالاعتداء عليه أثناء قضائه فترة التدريب داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر، والتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة، وطلبت التقرير الطبى المجنى عليه، للوقوف على ظروف وملابسات إصابته.

كانت أسرة "مروان مصطفى" طالب بمدرسة بمدينة 6 أكتوبر، حررت بلاغًا بقسم شرطة ثان أكتوبر، اتهمت فيه الفنى المسؤول عن تدريب الطلاب بمصنع "ف" بالتعدى عليه بالضرب، وإصابته بعاهة مستديمة.

جاء بالبلاغ، الذي حمل رقم 1252سنة 2019، أنه أثناء قضاء الطالب "مروان مصطفى" بالصف الأول الثانوى، فترة تدريبه داخل المصنع، حدث خلاف بينه وبين "حامد.ر" الفنى المسؤل، بسبب رغبة الأخير إجبار الطالب على تنظيف الماكينة التى يعمل عليها.

وتابع البلاغ، أن الطالب المجنى عليه طلب من الفنى الانتظار لحين ارتداء "قفاز" و"كمامة" لتنظيف الماكينة بمادة "التنر" نظرًا لمعاناته من حساسية، تجاه تلك المواد، فحدثت مشادة بينهما.

وأضاف البلاغ، أن المشادة تطورت مما دفع الفنى لالتقاط مقص تصنيع وقذفه تجاه المجنى عليه، مما أسفر عن إصابته فى يده اليمنى بقطع فى الأوردة، وتم نقله إلى المستشفى، وإجراء جراحة عاجلة له.