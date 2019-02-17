video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 05:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المحطات النووية: خبراء "روساتوم" فى الضبعة بصفة مستمرة منذ ديسمبر 2017

الأحد، 17 فبراير 2019 05:00 ص
المحطات النووية: خبراء "روساتوم" فى الضبعة بصفة مستمرة منذ ديسمبر 2017 صورة أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أن الوفد الروسى الذى سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة ليس له علاقة بمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، موكداً أن الخبراء الروس تسلموا الموقع منذ ديسمبر 2017.

وأضاف الوكيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن أذن قبول موقع لإنشاء محطة نووية أو اعتماد موقع، تصدره هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية، لافتاً إلى أنه ليس من دور الجهة الأجنبية الشريكة الرئيسية فى إنشاء المحطة أن تصدر أذن قبول أو اعتماد موقع المحطة النووية المصرية.

و أشار الوكيل، إلى أن الخبراء الروس التابعين لمؤسسة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية متواجدين بصفة مستمرة داخل موقع الضبعة، مشيراً إلى أن المشروع مازال فى مرحلة التصميمات.

و فى سياق متصل أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هيئة المحطات النووية تسلمت من مؤسسة روساتوم تقرير تحليل الأمان المبدئى لمراجعته تمهيداً لبدء عمل التصميمات، موكداً أن الهيئة انتهت من مراجعة التقرير وتم الموافقة عليه والتنسيق مع الجهات الأخرى لبدء استخراج التصاريح.

و أشار المصدر، إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع النواحى الإدارية من حيث التصميمات والموافقات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بنهاية العام الحالى، لافتا إلى أنه بنهاية هذه الإجراءات ستبدأ الشركة الروسية فى الأعمال الخاصة بإنشاء المفاعل النووى المصرى الأول بقدرة 1200 ميجا وات.

ومن جانبه أكد غريغوري سوسنين نائب رئيس قسم الهندسة بمووسة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة لـ"اليوم السابع"، تلتزم روساتوم عند بناء محطات الطاقة النووية  بدقة معايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة النووية، وروسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها برنامج طويل الأجل (لمدة 10 سنوات) لإجراء عمليات تدقيق السلامة الدولية لمحطات الطاقة النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 ومن المقرر أن يتم تنفيذ مشروع بناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية على أساس مفاعلاتVVER 1200 من الجيل 3+ وهي مجهزة بأحدث أنظمة السلامة فى الوقت الحالى على مستوى العالم وتفى بجميع متطلبات اللوائح الوطنية والتوصيات الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الجدير بالذكر أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات بتكلفة 5 مليارات دولار للمفاعل بإجمالى تكلفة 20 مليار دولار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مشروع المستقبل.. الشركة الروسية المسئولة عن إنشاء "الضبعة" تسلم تقرير الأمان النووى لـ"الكهرباء".. الوزارة تبدأ فى استخراج تصاريح البيئة والحفر.. وبدء إنشاء المفاعل الأول نهاية العام الجارى

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": العدادات مسبوقة الدفع أوفر للمستهلك من التقليدية.. والأسعار واحدة لكل الأنواع.. محمد شاكر: لا بديل عن رفع الدعم لاستكمال منظومة التطوير

الكهرباء

الطاقة النووية

الضبعة

امجد الوكيل

روسيا




لا تفوتك
وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

الرئيس يتحدث والعالم يستمع.. السيسى بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ: نستضيف 5ملايين لاجئ لا نزايد بهم أو عليهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100عام.. نرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية".. ومصر ترسخ قيم التسامح بين أبنائها

الرئيس يتحدث والعالم يستمع.. السيسى بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ: نستضيف 5ملايين لاجئ لا نزايد بهم أو عليهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100عام.. نرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية".. ومصر ترسخ قيم التسامح بين أبنائها

افهم الأول وبعدين قرر.. لماذا يجب تعديل الدستور؟ فيديو يكشف: بقاء السيسى يحمى الدولة من أطماع تركيا وقطر ويجهض مخطط الجماعة الإرهابية.. وبقاء أردوغان فى السلطة لـ 2029 يعنى استمرار العدوان ضد مصر (الجزء الثانى)

افهم الأول وبعدين قرر.. لماذا يجب تعديل الدستور؟ فيديو يكشف: بقاء السيسى يحمى الدولة من أطماع تركيا وقطر ويجهض مخطط الجماعة الإرهابية.. وبقاء أردوغان فى السلطة لـ 2029 يعنى استمرار العدوان ضد مصر (الجزء الثانى)

طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات

طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات

خطة يوفنتوس لإقناع كلوب بالموافقة على رحيل محمد صلاح

خطة يوفنتوس لإقناع كلوب بالموافقة على رحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة