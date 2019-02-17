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القوى العاملة:توفير فرص عمل وتوقيع اتفاقيات لصرف علاوة لـ10آلاف عامل بجنوب سيناء

الأحد، 17 فبراير 2019 11:12 ص
القوى العاملة:توفير فرص عمل وتوقيع اتفاقيات لصرف علاوة لـ10آلاف عامل بجنوب سيناء محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب ـ محمود راغب
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يستأنف وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، جولاته الميدانية  للمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، حيث يقوم بزيارة لمحافظة جنوب سيناء، يفتتح خلالها والمحافظ اللواء خالد فودة فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة، ويقوم بتسليم بعض شهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ، بتسليم عدد من عقود العمل علي ذوى الاحتياجات الخاصة، وطرح 1345 فرصة عمل للشباب يخصص منها 502 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمنشآت شرم الشيخ .

 كما يشهدان توقيع 32 اتفاقية عمل جماعية لصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لنحو 10150 عاملا بفنادق وقري شرم الشيخ، وتقوم مديرية القوي العاملة بعرض تجربة أحد الفنادق الكبري لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، وفى ختام ندوة العمالة غير المنتظمة سيتم توزيع شهادات تقدير على عدد من الشركات العمالة بالمحافظة وتسهم فى تشغيل العمالة غير المنتظمة، فضلا عن بعض فنادق شرم الشيخ وطابا.

 


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