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السجن المؤبد لمصور صحفى بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما بالسلام

الأحد، 17 فبراير 2019 02:17 م
السجن المؤبد لمصور صحفى بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما بالسلام محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بالسجن المؤبد لمصور صحفي لاتهامه بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بينهم بالسلام.
 
وتبين من قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، قيام المتهم «عمر .ص . ا»  25 سنة ويعمل مصور صحفي بضرب المجني عليه «محمد فؤاد » عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن سدد له طعنات استقرت إحداها بيسار عنقه والأخري بيسار منتصف البطن مستخدما سلاحا أبيض «مطوة»  فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.
 
وكشفت أقوال الشاهد الأول «أحمد .ب» أنه حال ترجله بالطريق العام شاهد المتهم مشهرا سلاحا أبيض «مطوة» في وجه المجني عليه متعديا عليه بطعنتين إحداها بعنقه والأخري بالبطن ولاذ بالفرار، وأضاف الشاهد الثاني «عبد الله زكريا » أنه شاهد المتهم محاولا الهروب عقب ارتكابه الواقعة وبحوزته السلاح الأبيض .
 
وأضاف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 4039 لسنة 2014 جنايات السلام أول، أنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة الإصابات الطعنية الغائرة بيسار العنق لما صاحبها من نزيف دموي غزير وتدهور شديد وفقدان للوعي وغيبوبة كاملة وتوقف القلب حتي فارق الحياه .
 
 
 

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