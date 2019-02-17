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الرقابة الإدارية تضبط منتحلى الصفة بعدة محافظات تحصلوا لأنفسهم على مبالغ مالية

الأحد، 17 فبراير 2019 02:47 م
الرقابة الإدارية تضبط منتحلى الصفة بعدة محافظات تحصلوا لأنفسهم على مبالغ مالية هيئة الرقابة الإدارية - أرشيفية
كتب حازم عادل
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ضبطت هيئة الرقابة الادارية  (م.ع) دبلوم فني صناعي لانتحاله صفة محام عام أول بالنيابة العامة وبحوزته بطاقة شخصية مزورة منسوب صدورها لوزارة العدل ، واستغل صفته المزعومة بالتردد على المصالح والجهات الحكومية والتدخل لانهاء مصالح المواطنين نظير حصوله على مبالغ مالية.
 
كما تم ضبط  (ط.ف.م) الشهير ب(ط. رحيم) منتحلاً صفة مستشار الدولة للأمن القومي للمعلومات لاحتياله على أربعة مسئولين بالدولة ومواطنين آخرين لتحقيق منافع ماديه لنفسه.
 
وضُبط أيضاً (أ.ف.م) لانتحاله صفة عميد بهيئة الرقابة الإدارية للاحتيال على عشرة مواطنين زاعماً لهم مقدرته على انهاء مصالحهم في الجهات الحكومية ليحصل لنفسه على مبالغ مالية مقابل ذلك.
 
وفي ذات السياق ضبطت الهيئة بمحافظة السويس (ك.ا.ح) موظف سابق بالمعاش بإحدى شركات التأمين منتحلاً صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية للاحتيال على بعض التجار والأطباء والجمعيات وأصحاب الشركات ، بغرض الحصول منهم على مبالغ مالية لمساعدة الحالات الإنسانية مدعياً منحها لغير القادرين.
 
وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة تم حبسهم على ذمة التحقيقات.
 

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الرقابة الادارية تضبط منتحلى الصفة

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