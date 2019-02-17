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الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد مشاركته فى مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية

الأحد، 17 فبراير 2019 05:37 م
الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد مشاركته فى مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
كتب أحمد مصطفي - رحاب نبيل
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وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادما من ميونخ بعد زيارة لألمانيا الاتحادية استغرقت 3 أيام .
 
شارك الرئيس خلالها فى أعمال الدورة الـ 55 لمؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلي المنظمات الدولية والخبراء المعنيين بقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب .
 
وألقى الرئيس السيسي كلمة طرح فيها رؤية مصر للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية، التى تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية وترسيخ تماسك مؤسساتها وقواتها الوطنية النظامية، واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية وجهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف .
   
كما تطرق الرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، فى كلمته الي رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي خلال المرحلة المقبلة من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة ، وتسهيل حركة التجارة البينية في إطار أجندة أفريقيا 2063 للتنمية الشاملة والمستدامة بالإضافة إلى تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات .
   
والتقى الرئيس السيسى خلال زيارته لألمانيا مع بيترو بورشنكو رئيس جمهورية أوكرانيا، وكريستي كاليوليد رئيسة جمهورية إستونيا، وعدد من رؤساء الشركات الألمانية العملاقة، كما التقى مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الدولية على المائدة المستديرة التى نظمتها مجموعة "أجورا" الاستراتيجية على هامش فعاليات الأمنية، منتدي ميونخ للأمن.
 
 

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