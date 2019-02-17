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الخارجية الروسية: موسكو ملتزمة بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

الأحد، 17 فبراير 2019 11:11 ص
الخارجية الروسية: موسكو ملتزمة بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف
ميونخ (أ ش أ)
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أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم الأحد، التزام روسيا بعدم إنتاج ونشر أسلحة تحظرها معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال ريابكوف -فى تصريحات خلال مؤتمر ميونخ للأمن والسلام، أوردتها قناة "روسيا اليوم"- أن "الرئيس الروسى أمر بعدم نشر أسلحة أرضية متوسطة المدى فى أى منطقة، إلا إذا أقدمت واشنطن على نشر أسلحة مماثلة"، محملًا الأمريكيين مسؤولية تعريض الأمن الأوروبى إلى الخطر.

وأشار ريابكوف إلى أن موسكو تحذو حذو واشنطن وتطور صواريخ أرضية متوسطة المدى.

من جانبها، جددت نائبة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الرقابة على التسلح أندريا طومسون، تأكيد نية واشنطن الانسحاب من المعاهدة خلال 6 أشهر.

 


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