"التعليم": 430 ألفا سجلوا إلكترونيا بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم غلق باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين أمس الجمعة بعد انتهاء المدة المحددة للتقدم للوظائف والتى انطلقت الخميس 7 فبراير الجارى وانتهت أمس الجمعة.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ" اليوم السابع"، إن قرابة 430 ألف سجلوا بياناتهم وتقدموا للمسابقة بشكل إلكترونى، موضحة أنه منذ فتح باب التقدم وحتى أمس تقدم 430 ألف شخص.

وأضافت المصادر، أن الأعداد التى تقدمت شملت جميع التخصصات التى تم إتاحتها فى إعلان التقدم للمسابقة، مضيفة أنه سيتم شرح تفاصيل الأعداد التى تقدمت فى كل تخصص خلال الأيام المقبلة فى مؤتمر صحفى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فى 7 فبراير الجارى عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.