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البيئة: انخاذ الإجراءات القانونية ضد مجزر مخالف فى المنشأة بسوهاج

الأحد، 17 فبراير 2019 03:28 م
البيئة: انخاذ الإجراءات القانونية ضد مجزر مخالف فى المنشأة بسوهاج أضرار بيئية بسوهاج
كتبت آية دعبس
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شكلت وزارة البيئة لجنة من باحثى جهاز شئون البيئة بسوهاج بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة لبحث شكوى حول تسبب مجزر داخل الكتلة السكنية فى أضرار بيئية، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة بحث شكاوى المواطنين خاصة فى المحافظات والقرى من خلال الأفرع الإقليمية لإزالة أسباب التلوث.
 
وقامت اللجنة بمعانية الموقع وتبين صحة المخالفات البيئية وعدم مطايقة المجزر للاشتراطات البيئية،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاتفاف على نقل المجزر إلى الظهير الصحراوى وتأتي هذا الإجراء بعد ما قام النائب فيصل الشيبانى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج بتقديم شكوى بشأن وجود مجزر المنشأة  داخل الكتلة السكنية على الطريق الرئيسى الموصل بين مركز المنشأة و مركز جرجا ووقوعه على ترعة نجع حمادى الرئيسية، وما يترتب عليه من أضرار بيئية وخطر على صحة المواطنين.
 
 

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