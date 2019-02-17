الاتحاد الأوروبى يعاقب 8 مواطنين روس بسبب أزمة بحر آزوف مع أوكرانيا

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قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ثمانية مواطنين روس بسبب مسؤوليتهم عن أحداث وقعت في بحر آزوف في نوفمبر الماضي.

واندلعت أزمة بين أوكرانيا وروسيا عندما احتجزت القوات الروسية ثلاث سفن أوكرانية واعتقلت أكثر من 20 بحارا أثناء محاولتهم العبور من البحر الأسود إلى بحر آزوف.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الأحد عن مصدر دبلوماسي قوله : "إن هذه عقوبات محددة تستهدف أفرادا وسيتم منع الثمانية من دخول الاتحاد الأوروبي كما سيتم تجميد أرصدتهم.

وأشار إلى أنه ستتم إحالة الإجراء إلى وزراء خارجية الاتحاد أثناء اجتماعهم في بروكسل غدا الاثنين للموافقة عليه فيما كشف أن هناك قرارا بالإجماع لمعاقبة المسؤولين.