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الأوقاف تفتح باب التقديم للواعظات الراغبات فى مرافقة بعثة الحج لأول مرة

الأحد، 17 فبراير 2019 11:43 ص
الأوقاف تفتح باب التقديم للواعظات الراغبات فى مرافقة بعثة الحج لأول مرة وزير الاوقاف بصحبه واعظات الوزارة
كتب – إسماعيل رفعت
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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فتح باب التقدم أمام الراغبات من واعظات الأوقاف المعتمدات ممن تنطبق عليهن شروط التقدم لمرافقة بعثة الحج للعام الحالى 1440 هـ، بشرط ألا يقل سن الواعظة المتقدمة عن خمس وأربعين سنة ولا يزيد عن خمس وخمسين سنة عند الإعلان.
 
واشترطت الأوقاف المصرية، حسب بيان لها، أن تجتاز جميع الاختبارات المقررة لذلك، فعلى الراغبات من واعظات الأوقاف ممن تنطبق عليهن الشروط المذكورة التقدم بطلبهن باسم رئيس القطاع الدينى على موقع الوزارة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.
 

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