الأمن العام يضبط هاربا من مؤبد بسوهاج لاتهامه بقتل مواطن

كتب محمود عبد الراضى

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج في ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية قتل، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لضبط المحكوم عليه الهارب "رشوان.أ" عامل، والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية قتل بدائرة مركز شرطة العسيرات.

وأكدت التحريات والمعلومات تواجد المحكوم عليه بناحية جزيرة أولاد حمزة بدائرة مركز شرطة العسيرات، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية أمنية بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام واللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، وضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.