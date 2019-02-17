الأجهزة الأمنية تتحرى عن حقيقة مصرع متهم قفز من شقته هربا من الشرطة بروض الفرج

كتب كريم صبحى

تواصل الأجهزة الأمنية المختصة التحرى عن حقيقة مصرع عامل لقى مصرعه بعد القفز من شرفة شقته حال مداهمتها من قبل الشرطة للقبض عليه، تنفيذا لحكم قضائى صادر ضده فى قضية معينة.

يأتى ذلك تنفيذا لقرارات نيابة روض الفرج التى طلبت مزيدا من التحريات حول الحادث وصرحت بدفن الجثة عامل.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغا بسقوط عامل من شقته، ما أدى لإصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى لفظ على إثرهما أنفاسه الأخيرة.

انتقل رجال المباحث لمسرح الواقعة وتبين لهم من التحريات والتحقيقات، أن المتوفى صادر ضده حكم قضائى وعندما شاهد رجال الأمن فى الشارع حاول الهرب وقفز من نافذة شقته فلقى مصرعه. وناظرت نيابة روض الفرج الجثة وأمرت بنقلها للمشرحة وباشرت التحقيقات.