video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 01:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران ترفض اتهامات نائب الرئيس الأمريكى لها بمعاداة السامية

الأحد، 17 فبراير 2019 12:00 ص
إيران ترفض اتهامات نائب الرئيس الأمريكى لها بمعاداة السامية مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي
رويترز
إضافة تعليق

رفضت إيران اليوم،السبت، اتهامات مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي لها بمعاداة السامية وقالت إنها تحترم الديانة اليهودية لكنها تناهض إسرائيل التي وصفتها بأنها تتصرف مثل "آلة قتل للفلسطينيين".

 

واتهم بنس إيران يوم الجمعة بمعاداة السامية مثل النازيين بعد زيارة لمعسكر اعتقال أوشفيتز في بولندا مواصلا تصريحاته الحادة ضد طهران بعد يوم واحد من هجومه على الدول الأوروبية بسبب محاولتها تقويض العقوبات الأمريكية علي طهران.

 

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سجل إيران تاريخيا وثقافيا في التعايش واحترام الأديان السماوية، خاصة اليهودية، مسجل في وثائق تاريخية موثوقة لأمم عدة".

 

وأضاف قاسمي وفقا لموقع الوزارة على الإنترنت "المبدأ الذي نؤسس عليه سياستنا الخارجية هو الطبيعة العدائية والاستعمارية للنظام الصهيوني (إسرائيل)... والتي هي آلة قتل للشعب الفلسطيني".

 

ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقاء مع دير شبيجل أونلاين الألمانية اتهامات بنس بأنها "مضحكة" وأضاف "دعمت إيران دائما اليهود. نحن نناهض فقط الصهاينة. المحرقة النازية كانت كارثة".

 

وقل عدد اليهود في إيران إلى ما يقدر بين عشرة آلاف وعشرين ألفا بعد أن كان عددهم 85 ألفا وقت الثورة الإسلامية عام 1979 لكن يعتقد أن هذا أكبر عدد لليهود في الشرق الأوسط خارج إسرائيل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"قطريليكس" تكشف.. تميم أرسل 3 وزراء للاحتفال مع سفارة إيران بذكرى الثورة

مصر تدين الهجوم الإرهابي على حافلة عسكرية بجنوب شرق إيران

إيران تؤكد فشل محاولتها الثانية لإطلاق قمر صناعى

إقليم كردستان العراقى يوقف تصدير النفط إلى إيران

مقالات الصحف: الأهرام: مصر الدور والمكانة.. جلال عارف: حتى فى موسكو غابت الوحدة الفلسطينية.. وجدى زين الدين: سمير سرحان وهيثم الحاج.. عماد الدين أديب: مؤتمر وارسو: هل يفهم حقيقة إيران؟.. سليمان جودة: سلوك قطر

ايران

امريكا

ترامب

معاداة السامية




لا تفوتك
وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

الرئيس يتحدث والعالم يستمع.. السيسى بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ: نستضيف 5ملايين لاجئ لا نزايد بهم أو عليهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100عام.. نرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية".. ومصر ترسخ قيم التسامح بين أبنائها

الرئيس يتحدث والعالم يستمع.. السيسى بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ: نستضيف 5ملايين لاجئ لا نزايد بهم أو عليهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100عام.. نرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية".. ومصر ترسخ قيم التسامح بين أبنائها

افهم الأول وبعدين قرر.. لماذا يجب تعديل الدستور؟ فيديو يكشف: بقاء السيسى يحمى الدولة من أطماع تركيا وقطر ويجهض مخطط الجماعة الإرهابية.. وبقاء أردوغان فى السلطة لـ 2029 يعنى استمرار العدوان ضد مصر (الجزء الثانى)

افهم الأول وبعدين قرر.. لماذا يجب تعديل الدستور؟ فيديو يكشف: بقاء السيسى يحمى الدولة من أطماع تركيا وقطر ويجهض مخطط الجماعة الإرهابية.. وبقاء أردوغان فى السلطة لـ 2029 يعنى استمرار العدوان ضد مصر (الجزء الثانى)

طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات

طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات

خطة يوفنتوس لإقناع كلوب بالموافقة على رحيل محمد صلاح

خطة يوفنتوس لإقناع كلوب بالموافقة على رحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة