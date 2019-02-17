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إصابة شاب بطلق نارى فى مشاجرة بالغربية

الأحد، 17 فبراير 2019 09:22 م
إصابة شاب بطلق نارى فى مشاجرة بالغربية اسعاف -ارشيفية
الغربيه محمد طارق
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أصيب شاب فى العقد الثالث من العمر بمنطقة أبو دراع التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بطلق نارى فى البطن إثر مشاجرة بالأسلحة النارية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء سعيد الشكرى مدير البحث الجنائى يفيد بورود إشارة من مستشفى المحلة العام بوصول محمد يحيى محمود، 25 عامًا مقيم بمنطقة أبو دراع التابعة لمدينة المحلة الكبرى مصابًا بطلق نارى فى البطن وجار إجراء العمليات اللازمة لإنقاذ حياته.

وانتقل مأمور قسم شرطة المحلة الكبرى ورجال المباحث والقوة المرافقة لمكان المشاجرة وتمت فرض السيطرة على المنطقة وجار ضبط الجناة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

 

 

 


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