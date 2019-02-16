23 فبراير.. محاكمة موظفة بإدارة التعليم بالعمرانية بتهمة الكسب غير المشروع

كتبت هدى أبو بكر

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى, جلسة 23 فبراير لبدء محاكمة إقبال غريدون رئيس حسابات الإدارة التعليمية بالعمرانية لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 673 ألف و71 جنيها نتجية اختلاسها 22 شيكا بقيمة مليون و444 ألفا و806 جنيهات.

عقدت المحاكمة برئاسة المستشار اسماعيل عوض وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز ابراهيم ونادر محمد عيسى ومدحت سالم رمضان .

كان المستشار امير ابو الليل رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهمة إقبال غريدون رئيس حسابات بالإدارة التعليمية بالعمرانية الي محكمة الجنايات لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 673 الف و710 جنيهات نتيجةً اختلاسها 22 شيكا بقيمة مليون و444 ألفا و 806 جنيهات والمستقطعة من اجور العاملين والمسلمة اليها لتوريدها لحسابات نقابة المعلمين وصندوق الزمالة والمعاشات والتأمينات الاجتماعية بان دونت رقم حسابها الشخصي ببنكي الأهلية والإسكندرية على الشيكات بدلا من حساب جهات المستقطع لصالحها المبالغ وقامت بايداعها بحسابها الشخصي وصرف قيمتها عقب ذلك وقامت بسداد جزء منها لصالح جهةً العمل.

وصلت التحقيقات إلى أن المتهمة ارتكبت جريمة التزوير عن طريق إثبات رقم حسابها الشخصي بالشيكات بدلا من حسابات الجهات المستقطع لها الأموال، كما أنها استغلت وظيفتها للحصول على الأموال غير المشروعة.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت المتهمة بالسجن 15عاما ورد مبلغ وقدره 712 ألفا و227 جنيها لقيامها باختلاس مبلغ مليون و444 ألفا و806 جنيهات من أموال الإدارة التعليمية. وثبت من التحقيقات قيامها بسداد مبلغ 180 ألف جنيه لنقابةً المهن التعليمية و15 ألف جنيه لصندوق المهن التعليمية.