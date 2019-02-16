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وصول الوفود المشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن

السبت، 16 فبراير 2019 09:40 ص
وصول الوفود المشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن مؤتمر ميونخ للامن
كتب إبراهيم حسان
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بدأ، منذ قليل، توافد المشاركين بمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا.

ويلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، كلمة بمؤتمر ميونخ للأمن كأول رئيس خارج أوروبا يلقى كلمة بالجلسة الرئيسية، ويصل عدد المشاركين فى الدورة الخامسة والخمسين إلى ما يقرب من 700 مشارك و1200 صحفى.

وتتضمن كلمة الرئيس السيسى، فى المؤتمر، رؤية مصر للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التى تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذا جهود مصر فى إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.


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مؤتمر ميونخ للامن

السيسى

المانيا




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