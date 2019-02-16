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وزير النقل يتابع تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بدمياط.. ويؤكد: الانتهاء منها الشهر القادم

السبت، 16 فبراير 2019 02:48 م
وزير النقل يتابع تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بدمياط.. ويؤكد: الانتهاء منها الشهر القادم الدكتور هشام عرفات وزير النقل
دمياط عبده عبد البارى
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أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم جوله تفقدية بميناء دمياط البحرى لمتابعة عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالميناء وذلك ضمن خطة التطوير التى يتم تنفيذها.

وتفقد الوزير، أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض التى يتم تنفيذها والتى يبلغ إجمالى تكلفتها 1.3 مليار جنيه وتشتمل على أرصفة بأطوال 630 متر وعمق 17 متر وبها ساحات خلفية تبلغ مساحتها 70 ألف متر مربع وتتسم بطاقة استيعابية قدرها 4 مليون طن سنويا.

واكد وزير النقل أن المحطة من المقرر الإنتهاء منها اوائل ابريل القادم وستساهم فى تقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع المتداولة وزيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة مع الميناء وزيادة مساحة التخزين داخل الميناء مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهد لمواصلة هذا التطور الكبير فى الإيرادات والنشاط التشغيليى للميناء خاصة وأن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتطوير النقل البحرى الذى يعتبر قاطرة التنمية وأحد العامات الهامة للاقتصاد القومى.

وقدم الربان طارق شاهين رئيس ميناء دمياط عرضا تقديميا عن عدد من المشروعات الجارٌية والمستقبلٌة بالميناء،  مثل (انشاء محطة بضائع متعددة الاغراض بطول 630 متر وعمق -17 متر وشراء ( 4) قاطرة تراكتورز قوة شد ( 60) طن عملية صيانة الممر الملاحى وعملية تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران و مشروع محطة الحاويات الثانية باطوال ارصفة 2000 متر وعمق – 18 متر وساحة تخزين بمساحة 910 الف متر مربع.


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