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وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

السبت، 16 فبراير 2019 04:38 م
وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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كتب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الرسمية، قائلا: عن زوبعة الزي المدرسى، قام محافظ الوادي الجديد بتصميم وتنفيذ مبادرة جميلة فى محافظته تتعلق بزى مدرسى للمعلمين والإداريين لتوحيد المظهر، وإضافة هيبة للمعلم تتناسب مع جلال وظيفته وإذا بمواقع التواصل تموج بالأسئلة والشائعات والسخرية غير المبررة، كلما اجتهدنا لنقدم شيئا أفضل".

 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، هذه مبادرة من المحافظ وننظر إليها باهتمام ونتابعها ولكنها ليست مبادرة قومية علي مستوي الدولة في الوقت الحالي، و لم تصرح الوزارة بأى شىء يتعلق بالزى المدرسي ولم أقل شيئا عن تحمل المعلم أي مبالغ مادية (50٪؜ من التكلفة) كما يشاع علي مواقع التواصل، إذا أراد البعض معرفة المزيد، فليتوجهوا بالسؤال إلى المحافظ أو مدير المديرية فى الوادى الجديد.

وأوضح الوزير: كما نعلم جميعا فإن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، ولذلك أتمني أن نتعاون جميعا فى تشجيع كل محاولات الإصلاح  صغرت أو كبرت وأن نتعاون علي تطوير الأفكار بحوار إيجابى مع الابتعاد عن نقل معلومات لا صاحب لها يوما بعد يوم وبلا مرجعية كى نجلد أنفسنا، ونحطم من لجتهد ونوقف قطار التقدم، أما السخرية من كل شىء والجدل غير الهادف لن يساعدوا الوطن ولن يساعدوا من يجتهد للإصلاح

 


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