وزير الإعلام اليمنى يطالب الحكومة اللبنانية بوقف تدخلات حزب الله

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طالب وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني الحكومة اللبنانية بوقف تدخلات حزب الله اللبناني في الشأن اليمني وسحب خبراءه ومقاتليه من اليمن.

ودعا الإرياني ، بحسب وكالة الأنباء اليمنية ، الى وقف كل أشكال الدعم المقدم الى ميليشيا الحوثي الانقلابية بما فيها قنوات التحريض والفتنة باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن.

وقال " إن التدخل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي يقدمه حزب الله اللبناني لمليشيا الحوثي واضح وجلي ليس في مثل هذه التصريحات التي يدلي بها أمين عام الحزب حسن نصر الله فقط ، بل إن هذا الدعم يشمل تواجد خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الألغام والعبوات الناسفة والمدربين واحتضان الضاحية الجنوبية للماكينة الإعلامية للمليشيا من قناة المسيرة والساحات وغيرها من القنوات والمواقع الإخبارية.