وزير الإسكان يلتقى قيادات قطاع مياه الشرب والصرف لاستعراض الخدمات المقدمة

كتب ـ أحمد حسن

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة.

وكلَّف الدكتور عاصم الجزار، بالالتزام بعقد اجتماع أسبوعى لعرض الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها بالقطاع، سواء المتعلقة بتنقية مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وكذا المشروعات التى يتم تنفيذها بتمويل من المنح والقروض.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، أنه تم خلال الاجتماع، شرح المهام التى تنفذها الجهات المختلفة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وتشمل (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة – الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى –جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما يتعلق بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة).

وأشار مستشار وزير الإسكان للمرافق، إلى أنه تم عرض نبذة عامة عن المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها، حيث يجرى تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 682 ألف م3/يوم، بخلاف 58 محطة قائمة بطاقة إجمالية 440 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى 16 محطة بالخطة العاجلة بطاقة إجمالية 671 ألف م3/يوم، ومن المقرر أن يصل إجمالي طاقة محطات التحلية حتى عام 2020، إلى 1.7 مليون م3/يوم، وهو ما يمثل 6.6 % من إجمالي الطاقة الانتاجية لمحطات مياه الشرب.

وتابع الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم أيضاً عرض عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية المُمول من البنك الدولي، بجانب المشروعات التى يتم تمويلها من خلال التعاون الدولى، والمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن برنامج صرف صحى المناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، موضحاً أنه تم استعراض خطة الوزارة فى ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاح.

كما عرض رئيسا الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، موجزا للموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، وتم استعراض خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، للتشغيل والصيانة.