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نقيب المهندسين: بروتوكولات تعاون مع 3 دول إفريقية لنقل الخبرات المصرية

السبت، 16 فبراير 2019 02:02 م
نقيب المهندسين: بروتوكولات تعاون مع 3 دول إفريقية لنقل الخبرات المصرية المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس
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أكد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، أن مصر اليوم تحقق طفرة كبيرة، ونقلة نوعية فى شتى مناحى الحياة، وخلق مناخ استثمارى وتسابق الزمن فى تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية الهامة فى مجالات توليد الطاقة والبنية الأساسية، والطرق والكبارى، وتطوين الصناعات المختلفة، لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
 
وأضاف ضاحى، خلال كلمته بافتتاح فعاليات تدريب 20 مهندسا حديثى التخرج من دولة أوغندا، أنه أصبح من الضرورى والواجب أن يمتد دور المهندسون المصريون خارج مصر، إطلاقا من فكر واع وخلاق، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من تحقيق ذلك بالفعل فى مُعظم دول العالم، قائلا: كان لزاما علينا مهندسو مصر، مقل التجربة والخبرة المصرية لأشقائنا الأفارقة.
 
وتابع نقيب المهندسين:  تعد نقابة المهندسين المصرية، أكبر تجمع هندسى فى العالم، حيث تضم نحو 700 ألف مهندس فى مختلف التخصصات، وتولى اهتماما كبيرا لتدعيم أواصر العلاقات بين النقابات والتنظيمات الهندسية بالدول الإفريقية، حيث تم توقيع بروتوكولات للتعاون مع أوغندا، ورواندا وتنزانيا، إيمانا منا بضرورة نقل الخبرات والتجربة المصرية، ودعم العمل الهندسى فى كافة مجالاته.
 
 

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