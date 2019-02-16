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ميركل للسيسى: مصر ركيزة أساسية للاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط وأفريقيا

السبت، 16 فبراير 2019 01:59 م
ميركل للسيسى: مصر ركيزة أساسية للاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط وأفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
 
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المستشارة الألمانية رحبت بزيارة الرئيس لألمانيا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقاتها بمصر فى مختلف المجالات، وما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ولمنطقة المتوسط.
 
 
وأعرب الرئيس عن تقديره للقاء المستشارة الألمانية، مؤكداً الحرص على تعزيز علاقات التعاون  بين البلدين، وكذا تطلعنا لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التفاعل خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا الحالية في مجلس الأمن، مؤكداً أهمية البناء على نتائج زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألماني للقاهرة مؤخراً على رأس وفد من رؤساء وممثلى كبرى الشركات الألمانية.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لعدد من الموضوعات الثنائية والتطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين وبصفة خاصة الملف الاقتصادي، مشيراً إلى ما نلمسه من تعاون ونشاط خلال الفترة الأخيرة لكبرى الشركات الألمانية المشهود لها بالكفاءة والخبرة الكبيرة مثل شركة مرسيدس التى قررت استئناف نشاطها مصر، وهو ما يعكس تنافسية السوق المصرية، معرباً سيادته عن التطلع لجذب مزيد من الشركات الألمانية الكبرى للاستثمار فى السوق المصرية.
 
 
 
 
وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا وسوريا، وكذلك رؤية مصر بشأن سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك فى ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقي، حيث استعرض  الرئيس أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز  اندماج القارة اقتصادياً وتجارياً فى إطار الاتفاقية التجارة الحرة القارية، وكذلك صياغة مشروع قاري للبنية الأساسية فى أفريقيا، منوهاً إلى أنه يمكن لألمانيا أن تقوم بدور فاعل فى هذا الإطار، من خلال التعاون مع الشركات الألمانية، وإطلاق مشروعات للتعاون الثلاثي بين مصر وألمانيا بالقارة الأفريقية، فضلاً عن أهمية تعزيز السلم والأمن في أفريقيا وتسوية النزاعات فى إطار مبادرة إسكات البنادق بحلول عام 2020.
 
 
 
 
 

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