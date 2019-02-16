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منتجو السيارات يترقبون تقريرا حكوميا أمريكيا حول رسوم جمركية على الواردات

السبت، 16 فبراير 2019 04:24 م
منتجو السيارات يترقبون تقريرا حكوميا أمريكيا حول رسوم جمركية على الواردات دونالد ترامب
رويترز
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 قال مسؤولون فى قطاع إنتاج السيارات إن تقريرا سريا من وزارة التجارة الأمريكية من المنتظر إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد ومن المتوقع أن يفسح المجال أمامه للتهديد بفرض رسوم جمركية على السيارات ومكوناتها المستوردة من الخارج من خلال وصف تصنيف تلك الواردات على أنها تهديد للأمن القومى.

وقد تقرّب توصيات التقرير صناعة السيارات العالمية خطوة نحو أسوأ كابوس تجاري، والذى يتمثل فى فرض رسوم جمركية أمريكية على ملايين السيارات ومكوناتها المستوردة من الخارج تصل إلى 25 %.

ويخشى الكثيرون فى القطاع من أن مثل هذا الإجراء سيضيف آلاف الدولارات إلى تكلفة السيارات، وأنه قد يتسبب فى التخلى عن مئات الآلاف من الوظائف فى الاقتصاد الأمريكي.

ومن المتوقع أن يظل محتوى التقرير سريا بينما يدرس ترامب التوصيات التى يطرحها، وهو ما سيجعل القطاع وكبار منتجى السيارات فى اليابان والاتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية يواجهون ضبابية بشأن التداعيات.

وقال مسؤولون فى قطاع السيارات إنهم يتوقعون أن يوصى التقرير ببعض الرسوم الجمركية على الأقل، بحيث تتمكن الإدارة من استخدام ما خلُصت إليه أعمال الاستقصاء كوسيلة للتفاوض هذا العام مع اليابان والاتحاد الأوروبي.

والتقرير هو ثمرة أعمال الاستقصاء التى بدأتها وزارة التجارة فى مايو 2018 بناء على طلب من ترامب، وكان الهدف منها الوقوف على أثر الواردات على الأمن القومى للبلاد.

وستُرسَل النسخة النهائية إلى البيت الأبيض يوم الأحد تماشيا مع موعد نهائى قانوني، وفقاً لما قاله مصدر فى إدارة ترامب لرويترز.

وجرى إرسال مسودات سرية بها التوصيات المقترحة إلى البيت الأبيض ووكالات حكومية أخرى للمراجعة من نوفمبر الثاني.

 

 


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