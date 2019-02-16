مصدر: العراق يخفض إنتاج حقل مجنون النفطى إلى 104 آلاف برميل يوميا

رويترز

أبلغ مصدر مسئول في وزارة النفط العراقية رويترز اليوم السبت بأن العراق خفض إنتاج حقل مجنون العملاق إلى 104 آلاف برميل يوميا هذا الشهر من 220 ألف برميل يوميا في يناير.

وقال المصدر إن عملية خفض الإنتاج في الحقل جاءت التزاما من العراق باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وإمدادات العراق أقل من قدرته الإنتاجية القصوى التي تصل إلى نحو خمسة ملايين برميل يوميا، وذلك تماشيا مع اتفاق بين أوبك ومصدرين آخرين من بينهم روسيا لخفض المعروض العالمي بهدف دعم الأسعار. (تغطية صحفية عارف محمد - إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)