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محافظ الشرقية يستجيب لشكاوى المواطنين.. ويؤكد: حل أزمة مياه الشرب بقرى أولاد صقر

السبت، 16 فبراير 2019 01:50 م
محافظ الشرقية يستجيب لشكاوى المواطنين.. ويؤكد: حل أزمة مياه الشرب بقرى أولاد صقر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه سبق وتمت معانية طريق "إبراهيم حسن - حنورة" بأولاد صقر وأعداد مقايسة تقديرية، وتم إدارج ورفع كفاءة وصيانة طريق "البورى - إبراهيم حسن" ضمن مقترح خطة ٢٠١٩ -٢٠٢٠، ذلك رد منهم على شكوى أهالى 5 عزب المارة بالطريق السابق الإشارة إلية "لليوم السابع" من سوء حالة الطريق .

وعن شكوى أهالى قرى أولاد صقر من عدم وصول مياه الشرب، أكد المحافظ ، إنه يتم عمل مناوبة أربعة أيام لكل عزبة بداية من يوم الأربعاء، حتى يوم السبت من كل أسبوع، وإن المياة تصلها فى أيام المناوبة وإن مصدر المياة للمركز قليلة، كما يوجد سيارات مياة تابعة للشركة يتم إرسالها عند الطلب للأماكن التى لم يصلها المياه، وأنة جارى الأن تنفيذ محطة مياه بالبكارشة لتغذية هذه العزب والمقرر الانتهاء منها ٢٠١٩ .

وحول شكوى أهالى عزبة طنطاوى التابعة لمركز فاقوس لتضررهم من كابينة كهرباء مفتوحة بالعزبة، الأمر الذى يمثل خطر على الأهالى وخاصة الأطفال، مناشدين المسئولين ضرورة غلق الكابينة، قرر المحافظ غلق الكابينة وعمل الإصلاح اللازم لها .


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