video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: الرئيس السيسى حريص على تطوير المنظومة الصحية

السبت، 16 فبراير 2019 01:54 م
محافظ الدقهلية: الرئيس السيسى حريص على تطوير المنظومة الصحية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على أهمية إنشاء معاهد للتمريض، تقدم برامج دراسية متطورة لتخريج أعضاء هيئات التمريض الذين يتمتعون بمهارات عاليه لخدمه المرضى. 

وقال فى الجلسه الافتتاحيه للمؤتمر الأول لمعهد التمريض بشربين إن الدولة والرئيس السيسى يعطيان إهتماما كبيراً بتطوير المنظومه الصحية بكافة عناصرها من مبانى وأجهزة وأطباء وتمريض وإداريين لإن تطوير الخدمات الصحية المقدمه للمواطنين هو صمام الأمان للحفاظ على صحة المواطنين، وبالتالى رفع إنتاجية المجتمع، وأشار شاروبيم إلى ضرورة انتشار مثل هذه المعاهد لسد النقص فى هيئات التمريض التى تعد الحلقة الأهم فى الرعاية الصحية.

وأشاد شاروبيم بمستوى الممرضه المصريه وقال إنها تحظى بقبول كبير داخل مصر وخارجها، وقال إن الدقهلية محظوظه لإن بها العديد من المستشفيات الحكومية التى تتمتع بسمعة طبيه وإمكانياتها عالية وتقدم خدمات الرعاية الصحية فى مختلف التخصصات بكفاءة وجوده مرتفعه، بالإضافه إلى وجود المراكز الطبية التابعه لجامعه المنصورة، والتى تحظى بمكانه علميه رفيعه وشهرة تخطت المحلية إلى العالمية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الدقهلية يرفض مكان الجراج متعدد الطوابق ويطلب نقله لمكان آخر

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ الدقهلية

صحة الدقهلية

مستشفى الكبد بالمنصورة




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة