محافظ الدقهلية: الرئيس السيسى حريص على تطوير المنظومة الصحية

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على أهمية إنشاء معاهد للتمريض، تقدم برامج دراسية متطورة لتخريج أعضاء هيئات التمريض الذين يتمتعون بمهارات عاليه لخدمه المرضى.

وقال فى الجلسه الافتتاحيه للمؤتمر الأول لمعهد التمريض بشربين إن الدولة والرئيس السيسى يعطيان إهتماما كبيراً بتطوير المنظومه الصحية بكافة عناصرها من مبانى وأجهزة وأطباء وتمريض وإداريين لإن تطوير الخدمات الصحية المقدمه للمواطنين هو صمام الأمان للحفاظ على صحة المواطنين، وبالتالى رفع إنتاجية المجتمع، وأشار شاروبيم إلى ضرورة انتشار مثل هذه المعاهد لسد النقص فى هيئات التمريض التى تعد الحلقة الأهم فى الرعاية الصحية.

وأشاد شاروبيم بمستوى الممرضه المصريه وقال إنها تحظى بقبول كبير داخل مصر وخارجها، وقال إن الدقهلية محظوظه لإن بها العديد من المستشفيات الحكومية التى تتمتع بسمعة طبيه وإمكانياتها عالية وتقدم خدمات الرعاية الصحية فى مختلف التخصصات بكفاءة وجوده مرتفعه، بالإضافه إلى وجود المراكز الطبية التابعه لجامعه المنصورة، والتى تحظى بمكانه علميه رفيعه وشهرة تخطت المحلية إلى العالمية.