video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 12:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

السبت، 16 فبراير 2019 12:12 ص
"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور لو بتحبها ألبس زيها
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

سادت حالة من السخرية على  السوشيال ميديا، عقب انتشار صور تحدى تبديل ملابس الرجل مع زوجته، كنوع من التعبير على الحب، تزامنًا مع عيد الحب "الفلانتين".

لو بتحبها ألبس زيها (2)
 

ترجع الصور التى تداولها السوشيال ميديا إلى تحدى "COUPLE CLOTHES SWAP CHALLENGE"، والذى لقى انتشارًا فى الدول الغربية ودول آسيا، ويقوم من خلاله الزوجان بتبديل ملابسهما مع بعضهما، ليرتدى الرجل زى النساء والعكس، مما يخلق نوعًا من الضحك والفكاهة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

After seeing @lostleblanc and @whatthechic doing this and laughing a lot we felt that we needed to give it a try!🤣🤣 @lostlechic thanks for inspiring us and please tell us what did you think? Did me made it? 😱🤣😁 . . Depois de ver @lostleblanc e @whatthechic a fazer isto, não conseguimos deixar de rir e decidimos que tínhamos que tentar também! 🤣🤣@lostlechic obrigada por nos inspirarem e digam o que acharam, conseguimos superar o desafio? #lostlechic #lostleblanc #whatthechic #couplegoals or not🤣 #havingfun #comedy #clotheschallenge #challenge #clothesswapchallenge #couplechallenge #couplesgoals

A post shared by 𝐀𝐂𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲𝐌𝐚𝐤𝐞𝐮𝐩 (@ac_beauty_makeup) on

لو بتحبها ألبس زيها (1)
 

ويظهر فى الفيديوهات المتداولة عبر انستجرام، قيام الأزواج والأطفال بتبادل الملابس وأداء بعض الحركات الراقصة على صوت الأغانى، ليطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر أسمًا جديدًا على ذلك التحدى "لو بتحبها ألبس زيها"، ليواجه حملة من السخرية ورفض تطبيقه فى مصر والدول العربية، فيما يتنافى مع القيم والعادات والتقاليد.

لو بتحبها ألبس زيها (5)
 
لو بتحبها ألبس زيها (6)
 
لو بتحبها ألبس زيها (7)
 
لو بتحبها ألبس زيها (8)
 

وكان قد شارك المصريون فى العديد من التحديات العام الماضى بعد انتشارها فى الدول الغربية، والتى من بينها تحدى كيكى وBird Box ، بالإضافة إلى تحدى10 years challenge ، حيث يقوم الفرد بنشر صورة له منذ عشر سنوات بجوار صورة أخرى حديثة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ولا بيهمنا.. المئات يتحدون البرد والجليد بحرب كرات الثلوج فى واشنطن.. فيديو

الفلك لمولود 11 فبراير: عاطفى وعقلانى فى آن واحد

كيمونو للجميع.. اليابان تجمع 206 دول فى 2020 تحت شعار "عالم واحد" × 25 صورة

تقدرى تبقى عروسة .. أول تحدى فى 2019 لتحويل شكلك للدمية Bratz

لو بتحبها ألبس زيها

تحدى

COUPLE CLOTHES SWAP CHALLENGE

تحدى COUPLE CLOTHES SWAP CHALLENGE

تحدى تبديل الملابس

اليوم السابع بلاس




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة