"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

سادت حالة من السخرية على السوشيال ميديا، عقب انتشار صور تحدى تبديل ملابس الرجل مع زوجته، كنوع من التعبير على الحب، تزامنًا مع عيد الحب "الفلانتين".
ترجع الصور التى تداولها السوشيال ميديا إلى تحدى "COUPLE CLOTHES SWAP CHALLENGE"، والذى لقى انتشارًا فى الدول الغربية ودول آسيا، ويقوم من خلاله الزوجان بتبديل ملابسهما مع بعضهما، ليرتدى الرجل زى النساء والعكس، مما يخلق نوعًا من الضحك والفكاهة.
After seeing @lostleblanc and @whatthechic doing this and laughing a lot we felt that we needed to give it a try!🤣🤣 @lostlechic thanks for inspiring us and please tell us what did you think? Did me made it? 😱🤣😁 . . Depois de ver @lostleblanc e @whatthechic a fazer isto, não conseguimos deixar de rir e decidimos que tínhamos que tentar também! 🤣🤣@lostlechic obrigada por nos inspirarem e digam o que acharam, conseguimos superar o desafio? #lostlechic #lostleblanc #whatthechic #couplegoals or not🤣 #havingfun #comedy #clotheschallenge #challenge #clothesswapchallenge #couplechallenge #couplesgoals
ويظهر فى الفيديوهات المتداولة عبر انستجرام، قيام الأزواج والأطفال بتبادل الملابس وأداء بعض الحركات الراقصة على صوت الأغانى، ليطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر أسمًا جديدًا على ذلك التحدى "لو بتحبها ألبس زيها"، ليواجه حملة من السخرية ورفض تطبيقه فى مصر والدول العربية، فيما يتنافى مع القيم والعادات والتقاليد.
وكان قد شارك المصريون فى العديد من التحديات العام الماضى بعد انتشارها فى الدول الغربية، والتى من بينها تحدى كيكى وBird Box ، بالإضافة إلى تحدى10 years challenge ، حيث يقوم الفرد بنشر صورة له منذ عشر سنوات بجوار صورة أخرى حديثة.
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