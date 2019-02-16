فيديو وصور .. انطلاق الفحص الطبى بمستشفى منوف العام ضمن مبادرة "حياة كريمة"

المنوفية – محمود شاكر

استقبلت مستشفى منوف العام، أكثر من ثلاثين حالة لفحصها، فى اليوم الأول الذى أعلنت عنه مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، لإجراء عمليات جراحية للأطفال مجانا فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والذى من المقرر إجرائها من خلال أساتذة جراحة الأطفال بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحات الأطفال يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع الجارى .

ومن جانبه قام الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بتفقد عيادة إستقبال الحالات ، واللجنة الفنية المكونة من أخصائيين الجراحة بالمستشفى برئاسة الدكتور عبد المنعم ناصف مدير المستشفى ، وغرف العمليات المجهزة لإجراء الحالات الجراحية .

وأكد العفيفى على مد فترة إستقبال الحالات ليوم الثلاثاء المقبل وإجراء العمليات مجانا لجميع حالات الأطفال ، فى إطار حرص صحة المنوفية على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين الأكثر إحتياجا ، وبخاصة فى القرى والتعاون المثمر مع مختلف المؤسسات الوطنية الداعمة لتنفيذ مبادرة الرئيس " حياة كريمة ".

كما نظم المجمع الإعلامى بشبين الكوم التابع لإعلام وسط الدلتا ندوة بعنوان "المشورة الطبيه ضروره قبل الزواج" بمقر كلية الأداب جامعة المنوفية فى إطار سعيهِ لنشر الوعى والتثقيف الصحى بين الشباب.

يأتى ذلك فى إطار حملة "فكر واختار تنظيم الأسرة أحسن قرار" التى ينظمها قطاع الإعلام الداخلى التابع للهيئة العامه للاستعلامات وضمن الشراكه والتعاون مع كليه الآداب وعميد الكليه الدكتور اسامه مدنى .

حاضر بالندوة الدكتور عبدالجواد سعيد رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والدكتور السيد السعيد أستاذ الإعلام بكلية الآداب والدكتورة أمال ماهر مدير وحدة تنظيم الآسره بمديرية الشؤون الصحية بشبين الكوم .

استهلت الندوة بترحيب الدكتورعبد الجواد بالمجمع الإعلامى وثناؤه على حرص الهيئة العامة للاستعلامات على نشر الوعى بين شباب المحافظة، مؤكدا أن الأسره هى اللبنه الأولى والمكون الرئيسى للمجتمع، لذلك لابد أن تقوم على أسس صحيه سليمه .

وقال السعيد إن للفحص أهمية كبرى صحية ونفسية تنعكس على سلامة المجتمع والأجيال القادمة ومحاربة الأمراض.

وتناولت أمال ماهر الحديث موضحة مفهوم مصطلح مشورة طبية واهداف الفحص الطبى قبل الزواج والتى من اهمها الحد من إنتشار بعض أمراض الدم الوراثيه لتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للاسرة التى يعانى أطفالها من الأمراض الوراثية، ونوهت امال إلى ضرورة رفع الحرج لدى البعض من طلب المشورة قبل الزواج من أجل تكوين أسرة صحيه سليمة .

وفى نهاية الندوة دار حوار نقاشى تم من خلاله الاجابه على أسئلة الطلاب، وتأتى تحت اشراف زينب ابراهيم رئيس وحدة الاعلام السكانى وميرفت الشبراوى مدير المجمع الإعلامى بشبين الكوم و سمير مهنا مدير اعلام وسط الدلتا.



الفحص الطبى على الأطفال بمبادرة حياة كريمة بالمنوفية



الفحص الطبى على الأطفال بمبادرة حياة كريمة بالمنوفية