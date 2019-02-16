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غدًا.. الفريق مهاب مميش يتوجه لروسيا لإنهاء مفاوضات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية

السبت، 16 فبراير 2019 12:04 م
غدًا.. الفريق مهاب مميش يتوجه لروسيا لإنهاء مفاوضات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية - السيد فلاح
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يغادر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس القاهرة صباح غد، متجها لدولة روسيا الاتحادية مع وفد رفيع المستوى من الهيئة لإنهاء المفاوضات بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.

وأعلن الفريق مهاب مميش، أن المفاوضات مع الجانب الروسي على مدار الفترة الماضية جاءت بنتائج مثمرة أعقبها التوقيع على الإتفاقية الإطارية لإنشاء المنطقة في مايو 2018 بموسكو خلال أعمال الدورة ال 11 للجنة الحكومية المشتركة.

وأضاف مميش أن دعم القيادة السياسية للبلدين في هذا الأمر انعكس بشكل إيجابي على المفاوضات التي تجريها الهيئة الاقتصادية والمطور الصناعي الروسي، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين البلدين لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد.

وقال الفريق مميش أن الزيارة تستغرق 4 أيام تتضمن زيارة وفد الهيئة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة دوبنا الروسية والتعرف على خبرات الجانب الروسي في إدارة هذه المناطق، فضلا عن إجراء لقاءات ثنائية بين الجانبين حول المنطقة الصناعية الروسية ولقاءات مع كبرى المستثمرين الروس.

وأشار مميش إلى دعوة محافظ سان بطرسبرج لزيارة المحافظة  والمنطقة الاقتصادية الخاصة بها وميناء سان بطرسبرج  للتعرف على مجالات التعاون مع الهيئة، بجانب عقد لقاءات مع وزير الصناعة والتجارة الروسي ونائبه لمناقشة آليات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد على مساحة 25.5 كم2 باستثمارات نحو 7 مليارات دولار، وكذلك اللقاء مع رئيس مركز الصادرات الروسي.

كما يتضمن اللقاء مع كبرى الشركات المؤهلة للدخول في الشراكة مع المنطقة الصناعية، وعقد ورش عمل ثنائية مع الهيئة الاقتصادية والجانب الروسي لتقديم عرضا شاملا حول الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمزايا والخدمات المقدمة للمستثمرين.

يحضر اللقاءات الثنائية بين الجانبين السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة روسيا ومسئولين من مركز الصادرات الروسي.


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