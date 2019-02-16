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أكدت حبها لزوجها الجهادى الهولندى..

عروس داعش:سأواجه اتهامات لدى عودتى ولكنى أريد طفلى معى فى بريطانيا

السبت، 16 فبراير 2019 01:27 م
عروس داعش:سأواجه اتهامات لدى عودتى ولكنى أريد طفلى معى فى بريطانيا بيجوم
كتبت رباب فتحى
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سلطت صحيفة "التايمز" البريطانية الضوء على عودة عرائس الجهاد إلى بلادهن، وأجرت حوارا مع شاميما بيجوم، الطالبة البريطانية السابقة التى فرت من البلاد للانضمام لتنظيم داعش فى سوريا.
 
 
وتقول شاميما، عروس داعش، الحامل بشهرها التاسع إنه ستوجه لها اتهامات قانونية تتعلق بالإرهاب لدى عودتها إلى بريطانيا، كما أنها ستكون محط اهتمام كبير لوسائل الإعلام، إلا أنها كانت قلقلة للغاية من اتخاذ السلطات البريطانية قرارا بنزع طفلها منها.
 
 
وتحدثت شاميما عن حلمها برؤية عائلتها فى بنثيل جرين فى شرقى لندن، كما تحدثت عن مخاوفها من عدم تمكنها من رؤية زوجها الهولندى الجهادى، ياغو ريدجيك، مؤكدة عن حبها "الكبير" له.
 
 
وقالت المراهقة البريطانية التى فرت إلى سوريا منذ أربع سنوات إنها لم تر زوجها منذ أسبوعين، مؤكدة أنها عندما فرت من بلدة باغوز سلم نفسه لقوات سوريا الديمقراطية فيما نقلت هى لمخيم الحول للاجئين.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ربيع حسين

أى فكر دينى مرعب هذا ؟؟؟؟ مجرمون سفاحون بدرجة مجاهدون!!!!

ربنا حيورينا فيكم أيام يا حثالة البشر ... فتتم الدول العربية إلى شيع وأحزاب  تقاتل بعضها .. والكارثة أنكم لا تقدرون على مواجهة جندى إسرائيلى واحد لأنكم تعلمون أن هذا كفيل بمسحكم من الوجود ... شجاعتكم وجهادكم ضد مواطنون أنتم منهم فقط ولكن إسرائيل لا تقدرون .. حجتكم أنه لابد من  إحتلالكم الدول العربية أولا حتى تستطيعوا محاربة إسرائيل كما يقول مشايخ الدم لكم ولكنكم لم تقدروا على السيطرة على دولة واحدة ... غررتم بفتايات فى عمر الزهور بدعوى الجهاد وجعلتموهم يجاهدون دولا تأويهم وتطعمهم  فبدلا من الشكر تقتلوهم !!!! 

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