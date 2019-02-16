طرح المرحلة الثانية من الورش بمدينة دمياط للأثاث وإقبال على سحب كراسات الشروط

دمياط ـ عبده عبد البارى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن بدء طرح المرحلة الثانية لعدد محدود من الورش الصناعية المخصصة لصناعة الأثاث والصناعات المغذية والتكميلية بمدينة دمياط للأثاث، وذلك اعتبارا من اليوم السبت، الموافق 16 من فبراير وحتى الخميس 21 فبراير بمقر الشركة بمكتبة مصر العامة بكورنيش النيل.

وأوضافت المحافظ أن عملية الطرح شهدت إقبالا غير مسبوق من الصناع الراغبين في تملك الورش لسحب كراسات الشروط لبيع عدد من الورش الصناعية بمساحات 50 مترا و100 متر، مؤكدة إمكانية البيع بالدفع النقدى أو التقسيط بواسطة البنوك المشاركة بالطرح الثانى.

وأشارت الدكتورة منال عوض أن مدينة دمياط للأثاث تعد أحد أهم المشروعات القومية الهامة التي دشنها رئيس الجمهورية لدعم صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وإعادتها كإحدى المدن الرائدة فى هذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط، لافتة إلى جهود القيادة السياسية و مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات وتحقيق الأستفادة القصوى من المشروع والتيسير على الصناع الراغبين في تملك ورش و أراضى صناعية بالمدينة .

وأكدت المحافظ أن هذا المشروع والذى يضم 1375 هنجر سيساهم بشكل كبير في القضاء على كافة المشكلات التى تواجه الصناعة المحلية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة صناعة قوية، بالإضافة إلى فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات المدينة.

اقبال المواطنين على شراء الكراسات



اقبال المواطنين على شراء الكراسات



اقبال المواطنين على شراء الكراسات