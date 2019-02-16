ضبط 27 قطعة سلاح وتنفيذ 1673 حكما قضائيا و41 قطعة حشيش فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بدائرة المراكز والأقسام، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها، وشملت الحملة أيضا شرطة المرافق وشرطة التموين وإدارة المرور وتنفيذ الأحكام لضبط المطلوبين الهاربين وتحصيل الغرامات المستحقة للدولة.

أسفرت الجهود عن ضبط 27 قطعة سلاج متنوعة و5 قضايا مواد مخدرة منها ضبط 41 قطعة كبيرة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 325 جرام تقريباً، وقطعة كبيرة من جوهر الأفيون المخدر و10 أقراص تامول المخدر، ميزان حساس، و2 سلاح أبيض، و15 طلقة عيار 7.62×39، دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية"حيازة المتهم "يسرى م"45 سنة عاطل، مسجل شقي خطر فرض سيطرة، والسابق اتهامه فى 11 قضية آخرهم القضية إداري مركز طهطا لسنة 2018" سرقة بالإكراه، وبمواجهــته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والدراجة البخارية للتنقل بها.

كما تم ضبط 43 لفافة بانجو وهاتف محمول ومبلغ مالى "100" جنيه حيازة المتهم "طه ا"، 26 سنة عامل، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول، لسهولة الاتصال بعملائه.

وتم ضبط قطعة كبيرة الحجم من جوهر الأفيون المخدر تزن حوالي 200 جرام ومبلغ مالي 250 جنية وهاتف محمول وسلاح ابيض حيازة المتهم "حمادة ع"، 27 سنة عامل، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه وقطعة صغيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر حيازة المتهم "محمود م"، 26 سنة عاطل.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، و3 قطعة صغيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر حيازة المتهم "أحمد ع" 26 سنة عاطل، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

كما تم تنفيذ "1673"، حكما قضائيا متنوعا و640 مخالفة مرورية و56 قضية تموينية منها "8" قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"5" قضايا أنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"5" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"6 "قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"9" قضايا عدم حمل شهادة صحية و"5" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و"3" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 4" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية وقضية حيازة سلع مجهولة المصدر، وجـــارى الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـة.