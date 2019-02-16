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صور.. ملك تلميذة ببنى سويف موهوبة فى الرسم وتحلم بالعمل مهندسة ديكور

السبت، 16 فبراير 2019 06:00 ص
صور.. ملك تلميذة ببنى سويف موهوبة فى الرسم وتحلم بالعمل مهندسة ديكور
بنى سويف - أيمن لطفى
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تضم مدارس بنى سويف العديد من الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات "الفنية، الرياضية، الدينية والثقافية"، بينهم من شاركوا فى مسابقات وآخرين يحتاجون إلى تدريب وتوجيه بشكل جيد لتنمية مواهبهم ومهاراتهم .

التلميذة-الموهوبة-مع-الزميل-ايمن-لطفى

اليوم السابع التقى ملك عبد العزيز، تلميذة فى الصف السادس الابتدائى بمدرسة القومية الابتدائية بمدينة بنى سويف العاصمة، للتعرف على موهبتها فى الرسومات وقالت: بدأت فى الصف الأول الابتدائى محاولات رسم الأشخاص بالقلم الرصاص وبعد عام استخدمت القلم الجاف فى تلوين ما أرسمه، وعندما عرضت أعمالى على والدىّ، حظيت بتشجيعهما.

ملك تلميذة إبتدائى ببنى سويف موهوبة فى الرسومات وتحلم بالعمل مهندسة ديكور (1)

وأضافت: انتقلت إلى الصف الرابع وتأثرت بمشاهدتى لأفلام الكارتون، وحفظت فى ذاكرتى أبطالها المشاهير ونجحت فى رسمهم، ووفرت لى والدتى أقلام (تحبير) مختلفة الألوان، استخدمتها فى التلوين، كما اصطحبتنى إلى قصر ثقافة بنى سويف لتدريبى على الرسم واستخدام الألوان، بطريقة صحيحة، وصقل موهبتى وتنمية مهارتى، كما حظيت برعاية من معلمتى رانيا مسئولة رعاية المواهب، وعبد المعطى محمد مدير المدرسة، ومجلس أمناء المدرسة.

ملك تلميذة إبتدائى ببنى سويف موهوبة فى الرسومات وتحلم بالعمل مهندسة ديكور (2)

وتابعت ملك: تنوعت رسوماتى ما بين أشخاص وطيور وشخصيات كرتونية وأبرز أعمالى اللاعب الدولى محمد صلاح يحتضن كلوب مدرب ليفربول، والطاووس، والصقر والبومة، كما شاركت فى ورشة عمل ضمن الأسبوع الثقافى الذى أقامه قصر ثقافة بنى سويف بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وحصلت على شهادة تقدير خلال مشاركتى بعدد من لوحاتى فى مهرجان شمال الصعيد للموهوبين الذى أقامته المحافظة، بحضور محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس الأمناء.

ملك تلميذة إبتدائى ببنى سويف موهوبة فى الرسومات وتحلم بالعمل مهندسة ديكور (3)

وأردفت ملك: أحظى دائما بتحفيز ودعم من والدىّ اللذين يطالبانى دائما بتنظيم وقتى ما بين ممارسة الهواية والدراسة، وهذا ما أفعله، وجعلنى أحصل على الدرجات النهائية فى معظم المواد ويتم تكريمى سنويا ضمن أوائل المدرسة، وأتمنى الحفاظ على هذا المستوى حتى اتمكن من تخطى المراحل التعليمية المختلفة وتحقيق حلمى فى التخرج من الجامعة والعمل مهندسة ديكور.

 
ملك تلميذة إبتدائى ببنى سويف موهوبة فى الرسومات وتحلم بالعمل مهندسة ديكور (4)
 

 

ملك تلميذة إبتدائى ببنى سويف موهوبة فى الرسومات وتحلم بالعمل مهندسة ديكور (5)
 

 

ملك تلميذة إبتدائى ببنى سويف موهوبة فى الرسومات وتحلم بالعمل مهندسة ديكور (6)
 

 

ملك تلميذة إبتدائى ببنى سويف موهوبة فى الرسومات وتحلم بالعمل مهندسة ديكور (7)
 

 

ملك تلميذة إبتدائى ببنى سويف موهوبة فى الرسومات وتحلم بالعمل مهندسة ديكور (8)
 

 

ملك تلميذة إبتدائى ببنى سويف موهوبة فى الرسومات وتحلم بالعمل مهندسة ديكور (9)
 

 

ملك تلميذة إبتدائى ببنى سويف موهوبة فى الرسومات وتحلم بالعمل مهندسة ديكور (10)
 

 

ملك تلميذة إبتدائى ببنى سويف موهوبة فى الرسومات وتحلم بالعمل مهندسة ديكور (11)

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حسام

لا يوجد شئ اسمه مهندسه ديكور !!

كليه الفنون الجميله هى من تخرج فقط قسم ديكور ورغم ان الكليه خمسه سنوات ويدرسون منهج معظمه هندسى  ولكن خريجى هذا القسم لا يحملون لقب مهندس وقسم عمارة فى الكليه فقط هو من يحمل لقب مهندس مع انها نفس الكليه

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