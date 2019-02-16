صور.. شاب يخترع حنفية موفرة للمياه بتكاليف بسيطة فى الغربية

ضرب الشاب عمرو عاطف، ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية، الحاصل على بكالوريوس علوم من جامعة طنطا شعبة فيزياء حيوية، مثلا فى النجاحات التى يحققها الشباب المصرى، والذى يسعى لخدمة بلده فى كل المجالات، حيث نجح الشاب الطنطاوى فى تصنيع حنفية موفرة للمياه بتكاليف بسيطة تصل لـ200 جنيه، والتى توفر كميات كبيرة من المياه النظيفة التى تهدر أثناء غسل أوانى الطهى أو الوضوء.

وكرمت وزارة الشباب والرياضة ابن محافظة الغربية، فى المسابقة التى نظمتها الوزارة بعنوان "مهرجان إبداع الأول" لأعضاء مراكز الشباب بالمحافظات وحصل على شهادة تقدير من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، وجائزة مالية 9 آلاف جنيه بعد حصوله على المركز الثانى باختراعه.

يقول عمرو عاطف إن فكرة الاختراع بدأت منذ عام ونصف، بعدما فكر فى ضرورة إيجاد حل لترشيد المياه، بعدما ظهر فى الأسواق المصرية جهاز مستورد لترشيد المياه يصل تكلفة 10 آلاف جنيه، مشيرا إلى أنه قام بتصنيع حنفية بسنسور بخامات من السوق المصرية وكلفته 200 جنيه، بمساعدة دكتور بكلية العلوم جامعة طنطا.

وأضاف أن تركيبها بسيط واستغرق تصنيعها ساعة واحدة فقط، مبينا أن الحنفية ينقصها الشكل الخارجى فقط، ولم يستقر حتى الآن على التصميم النهائى له.

وأكد أنه شارك فى المسابقة التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة، وحصل على المركز الثانى الجمهورية وتم تسجيل الاختراع باسمه، وحصل على جائزة قيمتها 9 آلاف جنيه، معربا عن سعادته بفوز اختراعه فى المسابقة.

وأشار إلى أن الجهاز تم تطبيق استخدامه فى المملكة العربية السعودية، وتبين أنه يوفر أكثر من ثلثى المياه المهدرة، مبينا أنه لم يتم تطبيقه فى مصر نظرا لتكلفته الباهظة.

وأوضح أن جهازه يهدف إلى توفير للمياه المهدرة فى غسيل أوانى الطهى وأثناء الوضوء، والمسافة اللازمة لتشغيل الجهاز لا تزيد عن 15 سم، بحيث لا يعمل الجهاز مع الأوانى الموجودة فى الحوض أو أى شىء متراكم بالأحواض تلقائيا، إلا عندما تكون المسافة المحددة متوفرة، موضحا أنه طبق الاختراع أولا بمنزله حتى يتأكد من نجاحه، وبالفعل نجح فى إثبات نجاح اختراعه ببراعة.

وأشار إلى أن هذا يعد أول اختراع له، ويسعى خلال الفترة المقبلة لتطبيق اختراعه وتعميمه على نطاق واسع حفاظا على مياه مصر المهدرة، مبينا أنه تقابل مع مسئولى.

وأضاف أنه يحلم بتبنى الهيئة العربية لاختراعه، لتصنيعه بأعداد كبيرة حتى يتثنى للمصريين استخدامه لتوفير المياه المهدرة بالمنازل، مشيرا إلى أنه يمكنه تصنيع ابتكاره فى أقل من ساعة، لانه يتكون من خامات بسيطة من سنسور للمياه، ومحبس للتحكم فى المياه، ويسهل استخدامه فى أى وقت توفير للمياه.

وأشار إلى أنه شارك باختراعه عن طريق مديرية الشباب والرياضة بالغربية فى المسابقة التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة، حيث دخل فى منافسة مع عدة اختراعات على مستوى المحافظة، وتم تصعيده للمنافسة مع الابتكارات التى تم تصعيدها من باقى المحافظات، وخلال التصفيات النهائية، وحصل على المركز الثانى.