صور.. تشغيل العبارة كوين نفرتيتى على الخط الملاحى الغردقة شرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال- البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن تشغيل العبارة كوين نفرتيتى على الخط الملاحى "الغردقة شرم الشيخ" ليكون جسرا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا والغردقة والأقصر .

وأكدت الهيئة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار مجهودات وزارة النقل ومحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر والهيئة العامة لموانى البحر الأحمر لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحى.

وأوضحت إن العبارة كوين نفرتيتى هى إحدى العبارات التابعة لشركة الجسر العربى وجنسيتها إردنية، وهى بطول 82 متر، عرض 16 متر، غاطس 2.9 متر، سرعة 28.7 عقدة، وتحتوى على 580 مقعدا، وتتسع لـ 130 سيارة و6 باصات، وتمتاز بفخامة صالاتها ومقاعدها وأماكن الترفيه وتنفرد بعراقة الصناعة والجودة العالية .

ومن المقرر أن تقوم العبارة برحلات منتظمة أسبوعيا لتنشيط السياحة بشكل إيجابى بين المدن السياحية، حيث إن هناك عدداً كبيرا من السياح الذين يزورون شرم الشيخ لا يزورون الغردقة والأقصر لبعد المسافة بالطريق البرى إلا إنه من الممكن عن طريق الخط الملاحى "الغردقة شرم الشيخ" اختصار المسافة .

وشدد اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مدير موانئ الغردقة وشرم الشيخ على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالموانئ لتسهيل الإجراءات وتجهيز المينائين لاستقبال الرحلات، وذلك بعد استكمال كافة الشهادات والموافقات الأمنية وإنهاء أعمال التفتيش البحرى والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للقيام بالرحلات على الخط الملاحى الداخلى "الغردقة شرم الشيخ" .



العبارة كوين نفرتيتى بالخط الملاحى الغردقة شرم الشيخ



العبارة كوين نفرتيتى بالخط الملاحى الغردقة شرم الشيخ



العبارة كوين نفرتيتى بالخط الملاحى الغردقة شرم الشيخ



العبارة كوين نفرتيتى بالخط الملاحى الغردقة شرم الشيخ



العبارة كوين نفرتيتى بالخط الملاحى الغردقة شرم الشيخ