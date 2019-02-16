صور.. الشرطة الأمريكية تلقى القبض على مطلق النار فى ولاية إلينوى

أعلنت شرطة مدينة أورورا بولاية إلينوى الأمريكية، مساء الجمعة ، إلقاء القبض على مطلق النار داخل مقر شركة Henry Pratt ،
وأكد مسؤولون رسميون فى المدينة - حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية - إصابة 4 من رجال الشرطة وعدد من المدنيين فى إطلاق النار داخل مقر الشركة.
ومن جانبه ، قال أحد شهود العيان، والذى تمكن من الهرب من المبنى ، إن المهاجم يعمل فى الشركة وأطلق النار عشوائيا على من تواجد داخل المبنى من مسدس مزود بجهاز تصويب ليزرى كان بحوزته.
الشرطة الامريكية بموقع اطلاق النار
الشرطة الامريكية بموقع اطلاق النار
الشرطة الامريكية بموقع اطلاق النار
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