صور.. الشرطة الأمريكية تلقى القبض على مطلق النار فى ولاية إلينوى

واشنطن /أ ش أ/

أعلنت شرطة مدينة أورورا بولاية إلينوى الأمريكية، مساء الجمعة ، إلقاء القبض على مطلق النار داخل مقر شركة Henry Pratt ،

وأكد مسؤولون رسميون فى المدينة - حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية - إصابة 4 من رجال الشرطة وعدد من المدنيين فى ​إطلاق النار​ داخل مقر الشركة.

ومن جانبه ، قال أحد شهود العيان، والذى تمكن من الهرب من المبنى ، إن المهاجم يعمل فى الشركة وأطلق النار عشوائيا على من تواجد داخل المبنى من مسدس مزود بجهاز تصويب ليزرى كان بحوزته.



الشرطة الامريكية بموقع اطلاق النار



الشرطة الامريكية بموقع اطلاق النار