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صور.. اجتماع لهيئة تعليم الكبار والمنطقة الأزهرية لتنفيذ مبادرة "أسيوط بلا أمية"

السبت، 16 فبراير 2019 02:40 م
صور.. اجتماع لهيئة تعليم الكبار والمنطقة الأزهرية لتنفيذ مبادرة "أسيوط بلا أمية" جانب من الاجتماع
أسيوط- محمود عجمى
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عقدت منطقة أسيوط الأزهرية، اليوم السبت، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد لبحث تنفيذ مبادرة "أسيوط بلا أمية" وذلك بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط؛ وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور على عبد الحافظ حسن رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبحضور الدكتور عبد الناصر حسن قناوي الوكيل الشرعي للمنطقة، والعميد مصطفى عبدالله مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وقال العميد مصطفى عبدالله، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن مبادرة أسيوط بلا أمية يتم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وتشارك فيها جميع القطاعات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث بلغ عدد الدارسين بفصول محو الأمية إلى 14 ألف دارس حتى الآن.

وأضاف مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، إلي أن المبادرة تساهم في توفير فرص العمل للشباب والخريجين القائمين على تلك الفصول الدراسية بجميع قرى ومراكز المحافظة والاستفادة من المنح والمكافآت المقدمة للمعلمين بتلك الفصول وقدرها 300 جنيه عن الدارس الناجح بحد أدني 10 دارسين بالفصل الواحد في دورة مدتها 3 أشهر؛ تنفيذًا لخطة الدولة لإعلان مصر خالية من الأمية عام 2030.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أطلق مبادرة "أسيوط بلا أمية" للقضاء على الأمية والإعلان عن توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين وجميع العاملين بالقطاع الحكومي .

اجتماع لهيئة تعليم الكبار والمنطقة الأزهرية لتنفيذ مبادرة أسيوط بلا أمية (1)
اجتماع لهيئة تعليم الكبار والمنطقة الأزهرية لتنفيذ مبادرة أسيوط بلا أمية

 

اجتماع لهيئة تعليم الكبار والمنطقة الأزهرية لتنفيذ مبادرة أسيوط بلا أمية (2)
اجتماع لهيئة تعليم الكبار والمنطقة الأزهرية لتنفيذ مبادرة أسيوط بلا أمية 

 

اجتماع لهيئة تعليم الكبار والمنطقة الأزهرية لتنفيذ مبادرة أسيوط بلا أمية (3)
اجتماع لهيئة تعليم الكبار والمنطقة الأزهرية لتنفيذ مبادرة أسيوط بلا أمية 

 

اجتماع لهيئة تعليم الكبار والمنطقة الأزهرية لتنفيذ مبادرة أسيوط بلا أمية (4)
اجتماع لهيئة تعليم الكبار والمنطقة الأزهرية لتنفيذ مبادرة أسيوط بلا أمية 

 

اجتماع لهيئة تعليم الكبار والمنطقة الأزهرية لتنفيذ مبادرة أسيوط بلا أمية (5)
اجتماع لهيئة تعليم الكبار والمنطقة الأزهرية لتنفيذ مبادرة أسيوط بلا أمية 

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