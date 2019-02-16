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شرطة دبى تطلق خدمة جديدة لمحاربة ظاهرة التسول فى شوارع المدينة

السبت، 16 فبراير 2019 11:14 ص
شرطة دبى تطلق خدمة جديدة لمحاربة ظاهرة التسول فى شوارع المدينة شرطة دبى
كتب آسر أحمد
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أطلقت شرطة مدينة "دبى" خدمة جديدة لمحاربة الظاهرة التى انتشرت مؤخراً فى شوارعها، والتى اشتكى منها الكثير من المواطنين وهى كثرة المتسولين والمبتزين.

 

وجاءت الخدمة الجديدة التى أطلقتها الشرطة الإماراتية، بعد استقبال الكثير من شكاوى المواطنين عبر منصات السوشيال ميديا، والتى تفيد بانتشار عمليات الابتزاز التى تلعب على عواطف المواطنين عن طريق طلب منهم المال للتزود بالبنزين وادعاء نسيان الأموال فى المنزل.

 

وبعد انتشار تلك الواقعة التى تعرض لها الكثيرون، قررت شرطة دبى إطلاق رقم مخصص للاتصال به فى حال التعرض لتلك الواقعة أو ما يماثلها من عمليات ابتزاز للمواطنين، ودعت شرطة دبى المواطنين التعاون معهم والاتصال بهم لمحاربة تلك الظاهرة التى انتشرت مؤخراً وبشكل كبير فى شوارع الإمارات بعد شكوى الكثيرين منها.


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