سلطات المطار تستقبل 14 مصريا مرحلين من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

كتب ـ أحمد مصطفى - محمد طنطاوى

استقبلت السلطات الامنية بمطار القاهرة الدولى 14 مرحلا مصريا بعد ضبطهم بعدة مدن ومحافظات سعودية، لإقاماتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة داخل المملكة.

وأفاد مصدر بالمطار، أن 11 مصريا وصلوا قادمين على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية القادمة من جدة، كما وصل 3 مرحلين آخرين قادمين من الرياض على متن الطائرة المصرية.

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لامن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، وأقر المرحلون في المناقشات التى جرت معهم ان السلطات الامنية السعودية قامت بضبطهم لمخالفتهم شروط الاقامة والعمل.