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سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى "طبنجة" وكيلو بانجو فى الإسماعيلية

السبت، 16 فبراير 2019 05:32 م
سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى "طبنجة" وكيلو بانجو فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة عيار9مم " و4 طلقات من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.
 
وكان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم ايهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "أحمد.م.ج" 29 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9مم "و4 طلقات من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلوجرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
 تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
 
 
 

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