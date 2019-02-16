سفارة أوكرانيا لدى أمريكا: ترامب وقع حزمة قوانين لزيادة المساعدات لكييف

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أعلنت السفارة الأوكرانية في الولايات المتحدة، اليوم ،السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع حزمة قوانين تشريعية من شأنها أن تعمل على زيادة المساعدات الأوكرانية إلى 700 مليون دولار أمريكي.

وكتبت السفارة - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن حزمة القوانين التشريعية تشمل وزارة الخارجية وقانون البرامج ذات الصلة للسنة المالية للعام الجاري، وتم زيادة المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا بموجب هذا القانون والموافقة عليها بمبلغ 7ر445 مليون دولار.

وأوضحت أن جزءا كبيرا من الأموال الإضافية من المقرر أن تستخدم لزيادة تكلفة تقديم المساعدة العسكرية والتقنية إلى أوكرانيا في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي الذي يصل إلى 115 مليون دولار.

ويصل المبلغ الإجمالي المقدم من الولايات المتحدة كمعونة لأوكرانيا في العام الجاري إلى ما يقرب من 7ر695 مليون دولار، بما في ذلك 250 مليون دولار مخصصة سابقًا للبنتاجون لأغراض محددة.