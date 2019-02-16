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سعر اليورو اليوم السبت 16-2-2019 فى مصر وثبات العملة الأوروبية

السبت، 16 فبراير 2019 11:47 ص
سعر اليورو اليوم السبت 16-2-2019 فى مصر وثبات العملة الأوروبية اليورو _ أرشيفية
كتب – هبة حسام
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت 16-2-2019، مقارنة بختام تعاملات الخميس، والذى شهد تراجعاً وصل إلى 50 قرشا.

 

 بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 19.67 جنيه للشراء، و19.89 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

19.71 جنيه للشراء

 

19.83 جنيه للبيع

 


 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

19.67 جنيه للشراء

 

19.89 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

19.67 جنيه للشراء

 

19.86 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

19.65 جنيه للشراء

 

19.96 جنيه للبيع

 

 

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.67  جنيه للشراء

 

19.89 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

19.85 جنيه للشراء

 

20.04 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

19.65 جنيه للشراء

 

19.90 جنيه للبيع

 

 


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