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رئيس شركة مياه القليوبية: تركيب طلمبة غاطسة لشفط مياه مقابر منطى بشبرا الخيمة

السبت، 16 فبراير 2019 03:22 م
رئيس شركة مياه القليوبية: تركيب طلمبة غاطسة لشفط مياه مقابر منطى بشبرا الخيمة شفط المياه من منطقة المقابر
القليوبية - نيفين طه - إبراهيم سالم
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أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، أنه تم تركيب طلمبة غاطسة بمقابر منطقة منطى التابعة لشبرا الخيمة، وذلك لشفط وسحب المياه من المقابر بعد غرقها، نظرا لموقع أرض المقابر فى منسوب منخفض.

وأضاف المهندس مصطفى مجاهد، أن الطلمبة الغاطسة التى تم تركيبها ستكون بشكل دائم داخل المقابر، بحيث تقوم بالعمل فور تساقط الأمطار أو حدوث طفح داخل المقابر.

وأشار المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، أنه تم الدفع بعدد كبير من السيارات والشفاطات لكافة الشوارع بالمحافظة، وذلك بعد تساقط الأمطار على بعض المناطق داخل نطاق المحافظة، لافتا إلى أنه تم شفط المياه أول بأول ولن تحدث أى تجمعات مياه داخل شوارع المحافظة.

وأوضح أنه قرر استمرار حالة الطوارىء داخل الشركة لحين الانتهاء من موجة الطقس السىء، لافتا إلى أن هناك تنسيق دائم ومستمر بين الشركة وغرفة عمليات المحافظة، وكذلك هيئة الأرصاد الجوية، حتى تكون الشركة على استعداد تام لشفط أى مياه من الشوارع فور سقوطها.

 

 

 


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