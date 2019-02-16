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ختام فعاليات مهرجان سباق الهجن بطور سيناء

السبت، 16 فبراير 2019 08:28 م
ختام فعاليات مهرجان سباق الهجن بطور سيناء سباق الهجن
سيناء ـ محمد حسين
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اختتمت مساء اليوم السبت فعاليات مهرجان سباق الهجن فى منطقة الطور الصناعية بجنوب سيناء، بحضور اللواء عماد يوسف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، وفوزى همام، رئيس مدينة طور سيناء، وجمع من رموز قبائل سيناء ومحبى رياضة سباقات الهجن، ونظمته قبيلة أولاد سعيد بالتعاون مع نادى الطور لسباقات الهجن بإشراف الاتحاد المصرى لرياضات الهجن.

 

وسلم سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ  جنوب سيناء الكؤوس والدروع وشهادات التقدير للفائزين الـ5 فى كل شوط، ونقل للمشاركين تحيات محافظ جنوب سيناء، مؤكدا على استمرار المحافظة فى دعمها للرياضة التراثية العريقة، ومرحبا بكل المشاركين من محافظات مصر على أرض جنوب سيناء فى مدينة الطور.

 

وقال سليمان سعد، نائب رئيس نادى الطور، ورئيس لجنة تنظيم السباق فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه تم بمشاركة عددا من ملاك الإبل فى سيناء ومحافظات الإسماعيليه والسويس والشرقية، وجرت فعالياته على مدار يومين، وكان محل اهتمام المئات من المشاهدين الذين حضروا للمتابعة من كل مناطق جنوب سيناء.

 

اضاف "سعد"، أن السباق تضمن 8 أشواط شاركت فيها الهجن بمختلف أعمارها، اضافة لأشواط مختلطة وشوط المارثون، وتمت باستخدام الراكب البشرى، واستخدام الراكب الآلى "الريموت"، وجرت على أرض ميدان السباق فى منطقة الطور الصناعية، الممتد لمسافة 5 كيلو متر وتم تجهيزه بالجهود الذاتية.

 

من ناحيته، أعلن "الشيخ محمد ابوعنقه" رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد المصرى لرياضات الهجن، اسماء الفائزين فى السباق وهم فى شوط " الغبطان " لمسافة 10 كيلو متر كلا من احمد ابو مصغر قرارشه على ظهر الهجين " سفايف"، وماهر سليمان، ، وخالد ضويعن، وصباح عودة سليم، وسليمان سعد.

 

وفى شوط المارثون مختلط على مسافة 16 كيلو مرت حصل على المراكز الأولى كلا من: حرب سليمان المزينى، ومحمد ابوجرار جراجرة، وعطوه المزينى، وسليمان محمود المزينى، واحمد عطيان.

 

وفى شوط الثنايا لمسافة 8 كيلو مترا فاز ناصر سلمى عيايده، ومبارد عياد احويطات، ونايف احويطات، وصلاح سلمى البلوى، وسالم الترابين.

 

وفى شوط ثانى صريمة لمسافة 5 كيلو متر، فاز عبدالعزيز الزميلى العليقات، وحسين الفايدى، وسليمان البلوى، وخلف ابوسلمى عيايده، ومحمد جمال الاحيوات.

 

وفى شوط الأبكار لبانا لمسافة 3 كيلو متر، فاز عبدالله الفايدى، وصباح عوده السعيديين، وسلامه عواد حويطات، محمود ابوحرب المزينى، وسلمى عواد.

 

وفى شوط لبان قعدان لمسافة 3 كيلو متر فاز سليمان الرهيو عيايده، ومحيسن سليم عيايده، واسويحل سلامه السواركة، ومحمد حميد عيايده، واشرف ابويوسف.

 

وفى شوط لبانا مختلط لمسافة 3 كيلو متر بأستخدام الراكب الألى فاز عيد ابوراحيل العيايده، واحمد سليمان عيايده، وكريم سلمى عيايده، وعايد سلامه، وسلامه ابوعواد حويطات.

وفى شوط اول وثانى صريمة ولبانا لمسافة 5 كيلو بأستخدام الراكب الألى فاز جمال محمد الأحيوات، ومحمد ابوجرار الجراجرة، وخالد سالم الأحيوات، وسبيل عيد السعيديين، وسليمان مسلم.

 

 
 
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